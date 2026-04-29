20 anni 5 gol in Bundesliga | il Napoli vuole Manzambi come erede di Anguissa

Il Napoli sta pianificando un intervento importante sul mercato estivo, con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo. Secondo fonti vicine alla società, ci sono discussioni in corso per il possibile addio di alcuni giocatori chiave, tra cui Anguissa e Lobotka. Nel frattempo, si fa il nome di un giovane centrocampista di 20 anni che ha segnato cinque gol in Bundesliga e che potrebbe essere considerato come possibile sostituto.

? In Sintesi Il Napoli prepara una profonda rivoluzione a centrocampo per la sessione estiva di calciomercato, con le probabili uscite di Frank Anguissa e Stanislav Lobotka. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha individuato in Johan Manzambi, talento classe 2005 del Friburgo, il rinforzo ideale per la mediana di Antonio Conte. Il club tedesco valuta il cartellino 35 milioni di euro, mentre il Napoli è fermo a una prima offerta di 25 milioni: la distanza potrebbe essere colmata inserendo dei bonus per sfiorare quota 30. L’agente del giocatore, Ismael Miller, ha analizzato il futuro del suo assistito, confermando che la priorità attuale è la Bundesliga e il Mondiale con la Svizzera, ma aprendo le porte al club azzurro.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - 20 anni, 5 gol in Bundesliga: il Napoli vuole Manzambi come erede di Anguissa Notizie correlate L’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A: il Napoli vuole puntare su di luiAlla sua prima effettiva stagione da protagonista, Marco Palestra non sta minimamente deludendo. Reggiani: gol storico in Bundesliga a 18 anniLuca Reggiani ha segnato il primo gol in Bundesliga contro l’Augsburg, firmando la vittoria 2-0 del Borussia Dortmund. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Le pagelle del weekend estero: Kompany 8, ribalta il Bayern e rimonta 4 gol. Mbappé 5: pensa solo a sé stesso; Il Bayern Monaco ha segnato 109 gol in campionato, ma in testa a questa particolare classifica c'è ancora il Grande Torino; Bundesliga, il Bayern migliora il record di gol dopo 54 anni: 105 in 29 giornate; Il Bayern Monaco subisce di nuovo cinque gol: le semifinali di Champions League con il maggior numero di reti. La Gazzetta dello Sport. . È tra gli allenatori più chiacchierati del momento, ha già vinto la Bundesliga con il Bayern e ora si giocherà la finale di Champions contro il Psg: scopriamo di più su Vincent Kompany @cicciocalvi - facebook.com facebook Samuele Inacio, esordio da titolare con il Borussia Dortmund in Bundesliga. VIDEO #SkySport #SkyBundes x.com