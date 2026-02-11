L’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A | il Napoli vuole puntare su di lui

Il Napoli si prepara a rinforzare la fascia destra con un giovane che in estate potrebbe diventare il nuovo volto della squadra. I dirigenti azzurri sono già al lavoro per convincere il giocatore a vestire il maglia partenopea, puntando a sostituire Giovanni Di Lorenzo, ormai vicino alla fine del suo ciclo. La trattativa è in fase avanzata, e l’obiettivo è chiudere l’accordo prima dell’inizio della prossima stagione.

Alla sua prima effettiva stagione da protagonista, Marco Palestra non sta minimamente deludendo. Il classe 2005 sta riuscendo a stupire tutti in Italia e dopo le presenze raccimolate con l’Atalanta nella scorsa stagione ora sta riuscendo a far vedere di essere uno che vale con la maglia del Cagliari. Un exploit partito da lontano ed in Serie C, dove con l’Atalanta Under 23 ha dimostrato di meritare palcoscenici molto più grandi. Si sta parlando molto di lui in Italia, cosa che potrebbe portarlo addirittura ad una convocazione in nazionale maggiore per il mondiale. I partenopei, intanto, è dalla scorsa estate che lo osservano.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Di Lorenzo Napoli

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Di Lorenzo Napoli

Argomenti discussi: Doveva essere l'erede di Gigio, ora non gioca e rischia il Mondiale: Chevalier, sei mesi da incubo al Psg; Saif Gheddafi ucciso in Libia in scontri tra milizie, era l’erede del raìs; L’erede di una nobile famiglia fiorentina chiede lo stop di Cinque secondi: la decisione del tribunale sul film di Virzì con Mastandrea; Dalla Germania: l'Inter ha individuato l'erede di Dumfries.

L'erede Prada correrà il Rally di SveziaCambio di casacca e salto di qualita per Lorenzo Bertelli che guidera per la prima volta la Toyota Yaris Rally1 ... sportmediaset.mediaset.it

La Classe A avrà un'erede: nel 2028 arriva un crossover un po' Suv un po' minivanPrezzo competitivo, motori ibridi o elettrici e look pensato per attrarre i giovani: ecco la ricetta per la rinascita della piccola di Stoccarda ... quattroruote.it

VERGARA può essere l'erede di INSIGNE Antonio #Vergara ancora in gol dopo la rete in Champions League, segna anche in #Napoli-Fiorentina I tifosi adesso sognano: secondo voi, può essere l’erede in azzurro di Lorenzo #Insigne - facebook.com facebook