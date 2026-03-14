Reggiani | gol storico in Bundesliga a 18 anni

Luca Reggiani, a soli 18 anni, ha segnato il suo primo gol in Bundesliga durante la partita contro l’Augsburg, contribuendo alla vittoria del Borussia Dortmund per 2-0. La rete rappresenta un momento importante nella sua carriera e ha suscitato l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori. La partita si è conclusa con il successo della squadra di casa, grazie anche al contributo del giovane attaccante.

Luca Reggiani ha segnato il primo gol in Bundesliga contro l’Augsburg, firmando la vittoria 2-0 del Borussia Dortmund. Con soli 18 anni e 67 giorni di vita, il difensore nato nel 2008 entra nella storia come il marcatore italiano più giovane mai registrato nel massimo campionato tedesco. L’evento si è verificato sabato 14 marzo 2026, durante un incontro che ha i gialloneri imporsi nettamente sul campo avversario. Il giovane atleta, cresciuto nelle giovanili del Sassuolo prima di trasferirsi a Dortmund nel gennaio 2024, ha realizzato la seconda rete della partita subito dopo il gol di Adeyemi. Questa prestazione non è solo una singola azione, ma rappresenta un punto di svolta per la sua carriera e per la percezione del ruolo del difensore moderno nel calcio europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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