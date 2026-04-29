130 posti di lavoro disponibili al Recruiting day di Fagagna

Fino al 19 maggio è possibile inviare la propria candidatura per partecipare al Recruiting day di Fagagna, che si svolgerà il 27 maggio a partire dalle 9. L’evento offre 130 posti di lavoro disponibili. La giornata si terrà presso una sede locale, con l’obiettivo di coinvolgere i candidati interessati a diverse posizioni lavorative. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere le opportunità offerte e presentare il proprio curriculum.

C'è tempo ancora fino al 19 maggio per presentare la propria candidatura al Recruiting day di Fagagna, che si terrà il 27 maggio a partire dalle 9.30 a Palazzo Pico, in via del Tabacco 1. I partecipanti avranno l'opportunità di conoscere dieci aziende del territorio, che hanno aperto un totale di.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Offerte di lavoro, 579 posti disponibili nel Salento. In programma un Recruiting dayI numeri del consueto report di Arpal Puglia per l’ambito territoriale provinciale. Leggi anche: Arpal: nuovi posti di lavoro disponibili, recruiting day nel settore aeronautico e marittimo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Quarto Job Day, incontro tra domanda e offerta di lavoro nei settori del Turismo e dell'Artigianato; Nike Cuts 1,400 Jobs and Trades Near a 12-Year Low. Is the Turnaround Finally Gaining Ground?; Domanda-offerta di lavoro: a Sezze il Job Day Coltiviamo il futuro; Germania e Austria: 130 posti di lavoro nelle gelaterie, stipendio da 1500 Euro netti al mese. Lavoro: Rosolen, 130 posti al Recruiting day di FagagnaCandidature entro il 19 maggio, colloqui il 27 a Palazzo Pico con 10 aziende del territorio Udine, 29 apr - Il Recruiting day di Fagagna offre 130 opportunitÃ in aziende del Friuli ... ilgazzettino.it Friuli Venezia Giulia, Rosolen Il Recruiting day di Fagagna offre 130 opportunità in aziendeUDINE (ITALPRESS) – Il Recruiting day di Fagagna offre 130 opportunità in aziende del Friuli Venezia Giulia che cercano competenze operative, tecniche e impiegatizie. È un’occasione utile per chi cer ... italpress.com Milano, a Merlata Bloom torna la decima edizione del Recruiting Day #NordMilano24 #Milano #MerlataBloom #recruitingday #lavoro Articolo nei commenti - facebook.com facebook Recruiting day a Orzinuovi, 300 posizioni aperte al «Rocca Next Job» x.com