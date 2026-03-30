Cento anni fa nasceva Ingvar Kamprad il visionario fondatore di Ikea dalla storia controversa

Oggi si ricorda il centenario della nascita di Ingvar Kamprad, fondatore di Ikea. Nato cento anni fa, Kamprad ha dato vita a un'impresa che è diventata uno dei grandi nomi del settore dell'arredamento. La sua figura è spesso al centro di discussioni e analisi nel mondo degli affari, anche a causa di alcune vicende legali legate alla gestione aziendale.

Roma, 30 marzo 2026 – A cento anni dalla nascita di Ingvar Kamprad, il fondatore di IKEA resta una delle figure più influenti del Novecento imprenditoriale. Visionario capace di rendere il design accessibile a milioni di persone, ma anche protagonista di pagine controverse della sua biografia, Kamprad continua a rappresentare un simbolo di innovazione e contraddizione. Dalle campagne svedesi alla rivoluzione del design. Ingvar Kamprad nasceva essattamente 100 anni fa, il 30 marzo 1926 nello Småland, una regione povera della Svezia dove l’ingegno è spesso una necessità più che una scelta. È proprio da questo contesto che prende forma la sua visione: creare prodotti funzionali, belli e soprattutto accessibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cento anni fa nasceva Ingvar Kamprad, il visionario fondatore di Ikea dalla storia controversa Articoli correlati Cento anni fa nasceva Dario Fo, oggi giornata di celebrazioni a Roma(Adnkronos) – Si aprono oggi, martedì 24 marzo, a Roma le celebrazioni per il centenario della nascita di Dario Fo, Premio Nobel per la Letteratura... Cento anni fa nasceva Leslie Nielsen, il re della comicità demenziale diventato icona popL’11 febbraio 1926 nasceva Leslie Nielsen, attore capace di trasformare l’imperturbabilità in un’arte comica.