Il primo maggio si apre con una dichiarazione di Manageritalia, che sottolinea come la tutela e la rappresentanza siano essenziali per favorire la crescita. Secondo l'organizzazione, senza un aumento della produzione, dell'organizzazione e dell'economia, non si può garantire un'occupazione stabile, salari adeguati o possibilità di sviluppo professionale. La nota è stata diffusa in vista della giornata dedicata ai lavoratori, evidenziando l'importanza di un contesto economico favorevole.

Roma, 29 apr. (AdnkronosLabitalia) - "Non può esserci lavoro di qualità senza crescita. La crescita economica, produttiva e organizzativa è la condizione necessaria per creare occupazione stabile, retribuzioni adeguate e reali opportunità professionali. In Italia dobbiamo tornare a investire su innovazione, competenze e managerialità per liberare il potenziale delle imprese e dei territori. Senza crescita si impoverisce il lavoro; con la crescita, invece, si costruisce futuro, coesione sociale e sviluppo sostenibile". Lo dichiara Marco Ballarè, presidente di Manageritalia, la federazione nazionale dei dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo e terziario avanzato che rappresenta, in Italia, oltre 47.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 1 maggio, Manageritalia: tutela e rappresentanza indispensabili per crescita

Notizie correlate

Roma, baby casting: un mercato in crescita tra opportunità, diritti e tutela dei minori.Roma, il Baby Casting: Tra Sogni, Cachet e una Nuova Frontiera del Lavoro Minorile Roma è il palcoscenico di un mondo sommerso, quello del baby...

Ilva, altoforno 1 ancora sotto sequestro: indagini sull’incendio di maggio proseguono. Priorità alla tutela delle prove.Ilva, il GIP conferma il sequestro dell’altoforno 1: indagini aperte sull’incendio di maggio Il giudice delle indagini preliminari (GIP) di Taranto...

Contenuti e approfondimenti

Decreto 1° maggio: bonus assunzioni, salario giusto e nuove tutele contro il caporalato digitaleIl decreto 1° maggio porta bonus assunzioni, salari più tutelati e nuove regole contro lo sfruttamento nelle piattaforme digitali ... investireoggi.it

Sciopero generale 1 maggio, chi si ferma? Settori coinvolti e orariSciopero generale venerdì 1 maggio. Quali sono i settori a rischio? Ecco le informazioni sulla prossima protesta in programma in Italia. money.it