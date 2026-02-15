Roma baby casting | un mercato in crescita tra opportunità diritti e tutela dei minori
A Roma, un nuovo mercato legato al baby casting cresce rapidamente, spinto dalla domanda di bambini per pubblicità e video. Molti genitori portano i figli ai casting, sperando in un futuro di successo. Tuttavia, non sempre vengono rispettati i diritti dei minori, e le autorità cercano di controllare le pratiche più rischiose. In alcuni casi, i bambini vengono coinvolti senza una reale tutela, e le famiglie spesso ignorano le regole di sicurezza. La questione diventa sempre più urgente, con i responsabili che chiedono maggiore trasparenza e protezione.
Roma, il Baby Casting: Tra Sogni, Cachet e una Nuova Frontiera del Lavoro Minorile. Roma è il palcoscenico di un mondo sommerso, quello del baby casting. Agenzie come Peter Pan, Baby Set e Ofelia selezionano bambini, adolescenti e persino neonati per spot pubblicitari, servizi fotografici e produzioni cinematografiche, un mercato in crescita che solleva interrogativi sulla tutela dei giovani talenti e sulla trasparenza dei compensi. Un Mercato in Espansione: La Richiesta di Volti Nuovi. La Capitale, da sempre fulcro del cinema italiano, si conferma come il principale centro di questa attività. La domanda di volti freschi e spontanei è in costante aumento, alimentata dalla ricerca di un’immagine più autentica da parte dei brand e dei produttori.🔗 Leggi su Ameve.eu
È morta Maria Rita Parsi, voce storica nella tutela dei diritti dei minori: la psicoterapeuta e psicologa aveva 78 anni
È morta Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta che per anni si è dedicata alla tutela dei diritti dei minori.
Maria Rita Parsi, morta a 78 anni la psicoterapeuta e psicologa: era la voce storica nella tutela dei diritti dei minori
Addio a Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, che da anni si è battuta per difendere i diritti di bambini e adolescenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Casting bambino 4-5 anni per serie TV in Friuli: riprese a marzo; Roma, si finge baby sitter e tenta di rapire una bimba. Sono qui per la piccola; L'email con cui Kaufman proponeva la figlia ai casting prima di ucciderla: È bellissima, vuoi incontrarla?; Casting a Roma: attori principali per cortometraggio indipendente.
Baby casting a Roma. Cachet e regole nascoste delle agenzie romane per piccole starBambini, teenager ma anche neonati prestati a moda, trasmissioni televisive, spot e lungometraggi. Quanto si guadagna e quali sono le tutele per i piccoli ... romatoday.it
Momenti di paura fuori da una scuola dell’infanzia di #Roma. Una donna, fingendosi la baby sitter, avrebbe tentato di portare via una bambina. Il rapimento è stato sventato dalla prontezza degli insegnanti. facebook
ROMA, UNA DONNA SI PRESENTA A SCUOLA SOSTENENDO DI ESSERE LA BABY SITTER DI UNA BAMBINA... x.com