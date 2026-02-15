Roma baby casting | un mercato in crescita tra opportunità diritti e tutela dei minori

A Roma, un nuovo mercato legato al baby casting cresce rapidamente, spinto dalla domanda di bambini per pubblicità e video. Molti genitori portano i figli ai casting, sperando in un futuro di successo. Tuttavia, non sempre vengono rispettati i diritti dei minori, e le autorità cercano di controllare le pratiche più rischiose. In alcuni casi, i bambini vengono coinvolti senza una reale tutela, e le famiglie spesso ignorano le regole di sicurezza. La questione diventa sempre più urgente, con i responsabili che chiedono maggiore trasparenza e protezione.

Roma, il Baby Casting: Tra Sogni, Cachet e una Nuova Frontiera del Lavoro Minorile. Roma è il palcoscenico di un mondo sommerso, quello del baby casting. Agenzie come Peter Pan, Baby Set e Ofelia selezionano bambini, adolescenti e persino neonati per spot pubblicitari, servizi fotografici e produzioni cinematografiche, un mercato in crescita che solleva interrogativi sulla tutela dei giovani talenti e sulla trasparenza dei compensi. Un Mercato in Espansione: La Richiesta di Volti Nuovi. La Capitale, da sempre fulcro del cinema italiano, si conferma come il principale centro di questa attività. La domanda di volti freschi e spontanei è in costante aumento, alimentata dalla ricerca di un'immagine più autentica da parte dei brand e dei produttori.

È morta Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta che per anni si è dedicata alla tutela dei diritti dei minori.

