Ilva altoforno 1 ancora sotto sequestro | indagini sull’incendio di maggio proseguono Priorità alla tutela delle prove

Il giudice delle indagini preliminari di Taranto ha deciso di mantenere sotto sequestro l’altoforno 1 dell’ex Ilva, ora gestita da Acciaierie d’Italia. Le indagini sull’incendio di maggio continuano e le forze dell’ordine vogliono tutelare le prove. La richiesta di dissequestro è stata respinta, così l’altoforno rimane sotto sequestro mentre si cerca di fare luce sulle cause dell’incendio.

Ilva, il GIP conferma il sequestro dell'altoforno 1: indagini aperte sull'incendio di maggio. Il giudice delle indagini preliminari (GIP) di Taranto ha respinto la richiesta di dissequestro dell'altoforno 1 dell'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia, mantenendo quindi sotto chiave un elemento cruciale dello stabilimento. La decisione, depositata il 12 febbraio 2026, è legata alle indagini sull'incendio verificatosi in una tubiera dello stesso impianto lo scorso maggio, e mira a preservare le prove per accertare cause e responsabilità. Si tratta del terzo tentativo di dissequestro fallito. Un sequestro prolungato e le motivazioni del GIP.

