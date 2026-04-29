Il 1° maggio si svolgerà al Parco Urbano di Santa Lucia un evento gratuito dedicato a famiglie e bambini, con musica e giochi nel verde. L'iniziativa mira a promuovere l'uso degli spazi pubblici e favorire l'incontro tra residenti. Durante la giornata saranno organizzate attività di intrattenimento e momenti musicali aperti a tutti, in un ambiente che invita alla socializzazione e al relax.

? Cosa sapere Musica e giochi per famiglie il 1° maggio al Parco Urbano di Santa Lucia.. L'evento gratuito punta a valorizzare il verde pubblico e la socialità locale.. Il primo maggio al Parco Urbano di Santa Lucia del Mela si trasformerà in un grande evento per famiglie con musica dal vivo e attività ricreative a partire dalle ore 10. La giornata festiva nel borgo vedrà una programmazione intensa che parte già dalla tarda mattinata. Sul fronte dei ritmi elettronici, i set musicali saranno curati dai DJ Peppe Leone, Davide Leone e dal duo composto da Scionty e Jo Remigare. La scena live sarà invece animata dalle esibizioni di Hasta La Vista, Stile Italiano e Chiara Rizzo, garantendo varietà sonora tra i sentieri del parco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 1° Maggio a Santa Lucia: musica e giochi nel verde per tutti

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PRIMO MAGGIO A SANTA LUCIA DEL MELA Il 1° maggio vieni a festeggiare con noi al Parco Urbano! Una giornata intera di musica, divertimento e allegria per tutta la famiglia: DJ set DJ Peppe Leone; DJ Davide Leone; DJ Scionty & Jo Remigare. - facebook.com facebook