Dall’area di Santa Lucia a Fontia arriva una segnalazione di disagio legata a un’installazione verde che ostruisce la visuale. La presenza di questa barriera vegetale, descritta come un “muro verde”, limita la vista che un tempo permetteva di ammirare le montagne delle Alpi Apuane e la costa fino a Livorno. La questione riguarda la modifica del paesaggio e la percezione visiva di un punto panoramico molto apprezzato.

C’era una volta un balcone sospeso tra cielo e mare, un luogo dove lo sguardo poteva abbracciare in un solo istante la maestosità delle alpi Apuane e la linea infinita della costa, spingendosi lo sguardo fin quasi a Livorno. Oggi, di quella cartolina vivente che è l’area di Santa Lucia a Fontia, resta solo il ricordo e l’amarezza dei visitatori. La denuncia arriva da un cittadino, che tornato dopo tempo a passeggiare nelle vicinanze della storica chiesetta e del piccolo cimitero, si è trovato di fronte a uno scenario di evidente incuria. Però trattandosi di terreni privati Nausicaa, l’azienda che si occupa del verde pubblico, non può intervenire.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sos dall’area di Santa Lucia a Fontia: "Un ’muro verde’ oscura la visuale"

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