Zverev vince a Madrid ma il mistero sul suo fisico allunga i dubbi

Durante il torneo di Madrid, il tedesco ha vinto contro un avversario nel secondo set, senza fornire spiegazioni sul fastidio fisico che aveva lamentato durante la partita. La sua vittoria ha consolidato la sua presenza nel torneo, ma il suo stato di salute resta oggetto di attenzione. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo alle condizioni fisiche che lo hanno colpito nel corso dell'incontro.

? Cosa sapere Alexander Zverev batte Terence Atmane a Madrid nel secondo set del torneo.. Il tedesco mantiene il riserbo sul fastidio fisico emerso durante il match.. Durante il secondo set sul campo Manolo Santana del Mutua Madrid Open, Alexander Zverev ha mostrato evidenti segni di sofferenza fisica proprio mentre chiudeva la sfida contro Terence Atmane. Il numero tre del ranking mondiale ha ottenuto una vittoria in due frazioni di set, ma il successo al torneo spagnolo è stato oscurato da un improvviso calo di intensità fisica del tedesco. Negli ultimi game della parte centrale del match, infatti, la gestione della partita è apparsa meno fluida del solito, con il giocatore che ha faticato a mantenere la consueta naturalezza nei movimenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zverev vince a Madrid, ma il mistero sul suo fisico allunga i dubbi Notizie correlate Sinner ai quarti, ma il mistero del crollo fisico dopo 40 minutiIl percorso di Jannik Sinner sulla terra rossa monegasca prosegue, ma l’ombra di un mistero fisico incombe sulla prestazione dell’azzurro. Madrid, Zverev vince la battaglia contro Navone: è un’altalena? Cosa sapere Zverev batte Navone a Madrid in tre set dopo quasi due ore di gioco. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tennis, Madrid 2026: Zverev vince ma scoppia il caso infortunio. Non dirò cosa ho; ATP Madrid: sorpresa Blockx, elimina Auger-Aliassime. Avanti Zverev, Mensik vince una gran battaglia con Khachanov; Zverev vince ma è una furia contro l’arbitro: La regola deve cambiare. Da Darderi a Rybakina, i casi da moviola a Madrid; Zverev soffre ma è al 3° turno. Avanti Ruud. Zverev vince ma è una furia contro l’arbitro: La regola deve cambiare. Da Darderi a Rybakina, i casi da moviola a MadridZverev vince ma è una furia contro l’arbitro: La regola deve cambiare. Da Darderi a Rybakina, i casi da moviola a Madrid ... sport.virgilio.it ATP Madrid: sorpresa Blockx, elimina Auger-Aliassime. Avanti Zverev, Mensik vince una gran battaglia con KhachanovTennis - ATP | Blockx firma la prima vittoria contro un Top 10 e si proietta verso i primi 50. Zverev non delude e Mensik lotta per il pass agli ottavi ... ubitennis.com ATP Madrid: sorpresa Blockx, elimina Auger-Aliassime. Avanti Zverev, Mensik vince una gran battaglia con Khachanov x.com ATP Madrid: sorpresa Blockx, elimina Auger-Aliassime. Avanti Zverev, Mensik vince una gran battaglia con Khachanov - facebook.com facebook