A Madrid, il tedesco Zverev ha vinto il suo match contro Navone in tre set, dopo un'ora e 55 minuti di gioco. Con questa vittoria, Zverev si è qualificato per il terzo turno del torneo, dove affronterà Terence Atmane. La partita è stata caratterizzata da continui cambi di ritmo e da un andamento incerto, con Zverev che ha prevalso nel set decisivo.

? Cosa sapere Zverev batte Navone a Madrid in tre set dopo quasi due ore di gioco.. Il tedesco avanza al terzo turno contro Terence Atmane nel torneo spagnolo.. Zverev supera Navone sul campo del Manolo Santana a Madrid dopo quasi due ore di battaglia, aprendosi il percorso verso Terence Atmane nel terzo turno del torneo. Il secondo testa di serie del tabellone principale ha dovuto gestire un match caratterizzato da un’altalena di prestazioni psicologiche e fisiche contro il sudamericano Mariano Navone. Nonostante le difficoltà incontrate durante la sfida, il tedesco è riuscito a imporsi in tre set, superando un avversario che sta vivendo un momento di grande forma sulla terra battuta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, Zverev vince la battaglia contro Navone: è un’altalena

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