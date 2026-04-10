Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale in un torneo sulla terra rossa a Monaco, continuando la sua avventura nel torneo. Tuttavia, dopo circa 40 minuti di gioco, l’azzurro ha mostrato un calo fisico improvviso, che ha influenzato il suo rendimento in campo. La partita si è interrotta con alcune difficoltà evidenti per Sinner, lasciando aperta la domanda sulle cause di questa battuta d’arresto improvvisa.

Il percorso di Jannik Sinner sulla terra rossa monegasca prosegue, ma l’ombra di un mistero fisico incombe sulla prestazione dell’azzurro. Nonostante la vittoria in tre set contro il ceco Tomas Machac, che gli ha garantito l’accesso ai quarti di finale del primo grande appuntamento stagionale del circuito ATP sulla polvere, il match ha lasciato addosso interrogativi profondi a causa di un improvviso e inspiegabile calo di energie mostrato dal numero uno del mondo proprio a metà della sfida. L’enigma del calo improvviso dopo soli 40 minuti. Analizzando i momenti cruciali della partita, emerge un dato che lascia perplessi gli osservatori più esperti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner ai quarti, ma il mistero del crollo fisico dopo 40 minuti

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Sinner concede un set a Machac ma è ai quarti a MontecarloCalo di energie nel secondo parziale per l'azzurro che ora sfiderà Auger-Aliassime MONTECARLO (MONACO) - Avanti anche se a fatica.

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