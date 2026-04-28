Si parla di un possibile cambio ai vertici della FIGC con Giovanni Malagò in corsa per la presidenza. Tra i nomi che circolano come potenziali figure di rilievo ci sono anche Zola e Maldini, considerati possibili protagonisti di un rinnovamento nel calcio italiano. La candidatura di Malagò sembra essere al centro delle discussioni, mentre le trattative sono ancora in fase di sviluppo.

"> Giovanni Malagò in Corsia per la Presidenza FIGC. CORTINA D’AMPEZZO, ITALIA – 15 MARZO: Giovanni Malagò, Presidente di Milano Cortina 2026, saluta durante le cerimonie di premiazione degli eventi di slalom maschile nel nono giorno dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 al Centro Sciistico Tofane, il 15 marzo 2026 a Cortina d’Ampezzo, Italia. (Foto di Maja HitijGetty Images) Recenti rapporti dall’Italia rivelano che Giovanni Malagò sta guidando la corsa per la presidenza della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio). Con il futuro della federcalcio in palio, Malagò potrebbe portare titani del calcio come Gianfranco Zola o Paolo Maldini nella sua squadra una volta nominato il nuovo leader.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Zola e Maldini possibili protagonisti della nuova Italia con Malagò alla presidenza FIGC.

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