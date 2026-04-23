Presidenza FIGC Malagò si gioca la carta Maldini! Vertice con AssoCalciatori e AssoAllenatori

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha convocato un vertice con le rappresentanze di calciatori e allenatori, in vista delle prossime elezioni. Durante l'incontro sono emerse discussioni sulla strategia da adottare e sulle candidature più opportune. Tra i nomi sul tavolo, quello di un ex calciatore di grande fama, considerato una possibile scelta per rafforzare la candidatura. La riunione si inserisce in un momento chiave per le future decisioni istituzionali.

Brandt Atletico Madrid, può essere lui l’erede di Griezmann? I Colchoneros fanno sul serio per il colpo a zero: la mossa Alisson Juventus, accelerata decisiva: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere. Sul tavolo la proposta bianconera Vlahovic Juventus, rivelazione dalla Continassa: il serbo ha espresso un chiaro desiderio per il suo futuro e il club. Celik Roma, irrompe un big di Serie A: novità decisive sul laterale in scadenza con i giallorossi! Le ultimissime di mercato Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 34ª giornata.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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