Zes Unica Mezzogiorno bonus per le imprese pugliesi | incentivi per chi assume disoccupati dai 35 anni in su

Il governo ha dato il via libera al bonus Zes Unica per il Sud. Le imprese pugliesi possono ora chiedere incentivi per assumere disoccupati sopra i 35 anni. L’Inps ha pubblicato le istruzioni operative per accedere ai fondi. Le aziende interessate devono seguire le nuove procedure per beneficiare delle agevolazioni sulle assunzioni.

Via libera al nuovo bonus Zes Unica per il Mezzogiorno. L'Inps ha pubblicato le istruzioni operative per l'accesso, da parte dei datori di lavoro privati, agli incentivi sulle assunzioni previsti per le imprese che operano in una delle aree della Zona Economica Speciale Unica.Bonus assunzioni.🔗 Leggi su Baritoday.it

La Zes Unica Mezzogiorno rappresenta un’opportunità importante per lo sviluppo industriale della Sicilia e del Sud Italia.

La Manovra 2024 introduce diverse misure sul lavoro, tra cui buoni pasto, congedi parentali e sgravi contributivi.

