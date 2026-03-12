Morena Giangrande, 18 anni di Napoli, ha subito la perdita di una gamba a seguito di un incidente stradale avvenuto nel giugno del 2024. Ora è testimonial della campagna

«Ho perso una gamba ma non mi arrendo e lotto ogni giorno per riconquistare la mia vita». Morena Giangrande, 18enne napoletana vittima di un incidente stradale nel giugno del 2024, è stata testimonial della campagna #siisaggioguidasicuro per informare e sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale. L'INIZIATIVA L’iniziativa promossa dalla Regione Campania e attuata dall’Anci Campania in collaborazione con l’associazione Meridiani è arrivata alla ventottesima tappa del roadshow itinerante che coinvolge le scuole di tutto il territorio regionale e ieri, 11 marzo, è stata ospitata all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - «Ho perso una gamba, mi riprendo la vita»: Morena testimonial per la campagna "Sii saggio guida sicuro"

