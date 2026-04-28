I carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni nello Zen 2 di Palermo durante un servizio di controllo. Durante l'operazione, i militari hanno trovato droga nascosta all’interno dei condizionatori. L’arresto si è verificato in seguito a un appostamento che ha consentito di fermare lo spacciatore, che ora si trova a disposizione delle autorità competenti. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

? Cosa sapere Carabinieri fermano spacciatore di 37 anni nello Zen 2 a Palermo durante un appostamento.. Sequestrate 50 dosi di hashish e crack nascoste nelle canaline di un condizionatore.. I carabinieri della stazione San Filippo Neri hanno fermato un uomo di 37 anni nello Zen 2 di Palermo, colto mentre vendeva stupefacenti in strada a diversi coetanei. L’operazione è scattata dopo un appostamento dei militari che hanno osservato il sospettato impegnato nello scambio di vari involucri con i passanti. Al momento dell’arrivo della pattuglia, i soggetti che avevano acquistato la merce sono riusciti a fuggire rapidamente tra i vicoli del rione, ma l’uomo di 37 anni non ha avuto la stessa fortuna e si è bloccare dai carabinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zen 2, arrestato spacciatore: droga nascosta nei condizionatori

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