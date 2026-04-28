Droga nascosta nella canalina di un climatizzatore arrestato un uomo allo Zen

Un uomo è stato arrestato nello Zen dopo essere stato trovato con droga nascosta nella canalina di un climatizzatore. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno scoperto che il soggetto nascondeva hashish e crack in un tubo di plastica collegato all’apparecchio. Ogni volta che arrivava un cliente, l’uomo prelevava le dosi dalla canalina per venderle, cercando di evitare di essere scoperto.

Nascondeva hashish e crack nella canalina di plastica di un climatizzatore e, ogni volta che si presentava un cliente, recuperava solo le dosi da vendere per eludere i controlli. Non ha funzionato l'accorgimento adottato da un 37enne che è stato arrestato nei giorni scorsi allo Zen durante un.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Droga nascosta in auto, arrestatoORBETELLO Un ventenne è stato arrestato dai carabinieri di Orbetello mentre stava tentando di disfarsi della droga. Droga nascosta in casa a Chieti: scoperta cocaina pronta allo spaccioChieti - Operazione della Polizia di Stato dopo una segnalazione sull’app YouPol: sequestrati 140 grammi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cocaina nella cabina e marijuana tra le verdure: il sequestro record al porto; VIDEO | Nascondeva oltre trenta chili di droga in un garage, 43enne arrestato dai carabinieri; Oltre un chilo di hashish nascosto nella panciera: corriere della droga arrestato in stazione; Lo spacciatore itinerante finisce nella rete dei carabinieri, la droga nascosta negli ovetti. Droga nascosta in una stalla, arrestato 23enne nel LecceseI Carabinieri sequestrano oltre 11 chili di marijuana: indagini partite dal monitoraggio dei consumatori locali ... trmtv.it Nasconde 18 chili di droga nella cameretta del figlio appena nato: 29enne arrestato a SecondiglianoIn casa del 29enne, precisamente nell’armadio della camera da letto del figlio neonato, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 18 chili di droga di vario tipo. Il modo più veloce per leggere ... fanpage.it Droga nascosta all'interno di un dolce: la Polizia arresta un uomo con 205 grammi di cocaina Leggi qui: https://www.cosenzaok.it/droga-nascosta-allinterno-di-un-dolce-la-polizia-arresta-un-uomo-con-205-grammi-di-cocaina-ok facebook Undici chili di marijuana in una vecchia stalla, arrestato 23enne a Lecce. I carabinieri hanno trovato la droga nascosta in valigie e in un frigorifero in disuso #ANSA x.com