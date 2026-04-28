Droga nascosta nella canalina di un climatizzatore arrestato un uomo allo Zen

Da palermotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato nello Zen dopo essere stato trovato con droga nascosta nella canalina di un climatizzatore. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno scoperto che il soggetto nascondeva hashish e crack in un tubo di plastica collegato all’apparecchio. Ogni volta che arrivava un cliente, l’uomo prelevava le dosi dalla canalina per venderle, cercando di evitare di essere scoperto.

Nascondeva hashish e crack nella canalina di plastica di un climatizzatore e, ogni volta che si presentava un cliente, recuperava solo le dosi da vendere per eludere i controlli. Non ha funzionato l'accorgimento adottato da un 37enne che è stato arrestato nei giorni scorsi allo Zen durante un.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Droga nascosta in auto, arrestatoORBETELLO Un ventenne è stato arrestato dai carabinieri di Orbetello mentre stava tentando di disfarsi della droga.

Droga nascosta in casa a Chieti: scoperta cocaina pronta allo spaccioChieti - Operazione della Polizia di Stato dopo una segnalazione sull’app YouPol: sequestrati 140 grammi.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Cocaina nella cabina e marijuana tra le verdure: il sequestro record al porto; VIDEO | Nascondeva oltre trenta chili di droga in un garage, 43enne arrestato dai carabinieri; Oltre un chilo di hashish nascosto nella panciera: corriere della droga arrestato in stazione; Lo spacciatore itinerante finisce nella rete dei carabinieri, la droga nascosta negli ovetti.

droga nascosta nella canalinaDroga nascosta in una stalla, arrestato 23enne nel LecceseI Carabinieri sequestrano oltre 11 chili di marijuana: indagini partite dal monitoraggio dei consumatori locali ... trmtv.it

Nasconde 18 chili di droga nella cameretta del figlio appena nato: 29enne arrestato a SecondiglianoIn casa del 29enne, precisamente nell’armadio della camera da letto del figlio neonato, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 18 chili di droga di vario tipo. Il modo più veloce per leggere ... fanpage.it

Digita per trovare news e video correlati.