La droga dei kamikaze nascosta nei lucchetti lo stratagemma di uno spacciatore a Fidene

Da romatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fidene, la polizia ha scoperto un modo astuto dello spacciatore di shaboo. Ha nascosto la droga dentro dei lucchetti metallici messi sui cancelli, trasformandoli in micro-depositi di stupefacente. La scoperta è arrivata durante un blitz che ha portato all’arresto del pusher.

Lucchetti metallici posti a protezione di cancelli trasformati in micro-depositi di stupefacente. Uno spacciatore di shaboo, la cosiddetta droga dei kamikaze. A mettere fine ai suoi affari le forze dell'ordine. Il pusher “ingegnoso” è un 45enne di origini filippine, che offriva sul mercato.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Fidene Spacciatore

Fermano un sospetto e lo trovano con la droga. Arrestato uno spacciatore

I carabinieri di Cortona hanno arrestato un uomo di 42 anni, albanese ma residente in provincia di Perugia, sorpreso con della droga.

Una corda legata a un sasso e lanciata dalla cella, lo stratagemma dei detenuti per "pescare" un pacco con droga e cellulari

Questa mattina, all’interno del carcere di Rebibbia, i detenuti hanno tentato di far arrivare droga e cellulari usando un trucco semplice ma rischioso.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fidene Spacciatore

Argomenti discussi: Mafia turca, giudizio immediato per tre fedelissimi del boss Boyun.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.