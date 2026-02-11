La droga dei kamikaze nascosta nei lucchetti lo stratagemma di uno spacciatore a Fidene

A Fidene, la polizia ha scoperto un modo astuto dello spacciatore di shaboo. Ha nascosto la droga dentro dei lucchetti metallici messi sui cancelli, trasformandoli in micro-depositi di stupefacente. La scoperta è arrivata durante un blitz che ha portato all’arresto del pusher.

Lucchetti metallici posti a protezione di cancelli trasformati in micro-depositi di stupefacente. Uno spacciatore di shaboo, la cosiddetta droga dei kamikaze. A mettere fine ai suoi affari le forze dell'ordine. Il pusher "ingegnoso" è un 45enne di origini filippine, che offriva sul mercato.

