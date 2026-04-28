Zelensky attacca Israele dopo l’inchiesta sul grano rubato dai russi e ricomprato da Tel Aviv | Prepariamo sanzioni

Il presidente ucraino ha espresso forti critiche nei confronti di Israele, commentando un'inchiesta riguardante il grano rubato dai russi e successivamente rivenduto a Tel Aviv. Ha annunciato l'intenzione di preparare sanzioni contro Israele, accusando il paese di coinvolgimento. In altri interventi pubblici, Zelensky ha anche segnalato come il conflitto in Iran potrebbe influenzare le risorse e l'attenzione dedicate alla sua nazione.

Volodymyr Zelensky ha predetto fin da subito che la guerra all’ Iran avrebbe potuto togliere risorse e attenzione al conflitto ucraino. Ma non si immaginava, allora, che quelle risorse a Kiev le stava già drenando chi la guerra in Medio Oriente l’ha voluta e spinta fin dall’inizio: Israele. Perché un’inchiesta di Haaretz ha rivelato che la nave Panormitis, che secondo l’intelligence di Kiev trasporta frumento rubato da Mosca nei territori ucraini occupati, è diretta nel porto di Haifa. Questo vuol dire che ad acquistare la preziosa risorsa sottratta illegalmente al granaio d’Europa è proprio lo ‘Stato ebraico’. “In un Paese normale, l’acquisto di merce rubata è un atto che comporta una responsabilità legale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zelensky attacca Israele dopo l’inchiesta sul grano rubato dai russi e ricomprato da Tel Aviv: “Prepariamo sanzioni” Notizie correlate Leggi anche: Tra Unione europea e Israele sale la tensione: Bruxelles valuta sanzioni contro Tel Aviv per aver aiutato la Russia a eludere le sanzioni internazionali sul grano Grano russo in Israele dai territori occupati in Ucraina? Kiev chiede spiegazioni a Tel AvivL’Ucraina guarda di traverso Israele e avverte Tel Aviv del rischio di una crisi diplomatica qualora lo Stato Ebraico consentisse l’attracco a Haifa...