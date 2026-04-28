Grano russo in Israele dai territori occupati in Ucraina? Kiev chiede spiegazioni a Tel Aviv

L’Ucraina ha chiesto chiarimenti a Israele riguardo all’acquisto di grano russo proveniente dai territori occupati in Ucraina. La questione ha sollevato preoccupazioni nel governo ucraino, che teme possibili ripercussioni diplomatiche. Finora, Tel Aviv non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su questa questione. La disputa si inserisce in un contesto di tensioni tra i due Paesi, legate anche a questioni di approvvigionamento e rapporti internazionali.

L’Ucraina guarda di traverso Israele e avverte Tel Aviv del rischio di una crisi diplomatica qualora lo Stato Ebraico consentisse l’attracco a Haifa di un vascello russo che trasporta un grande quantitativo di grano che l’ex repubblica sovietica ritiene prodotto nelle aree del Paese sottoposte all’occupazione da parte di Mosca dopo l’invasione del febbraio 2022. La nave cargo della discordia. La “Panormitis”, nave battente panamense, si trova ora nel principale porto d’Israele, come dimostrano i dati riscontrabili sul portale Vessel Finder qui riportati ed è sospettata da Kiev di partecipare al commercio di beni non legittimamente appartenenti alla Russia e capaci di finanziare la macchina bellica di Mosca.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Grano russo in Israele dai territori occupati in Ucraina? Kiev chiede spiegazioni a Tel Aviv Notizie correlate Corruzione in Ucraina: Kiev chiede l’estradizione da Israele dell’ex braccio destro di Zelensky, MindichKiev ha presentato una richiesta ufficiale di estradizione a Israele per Timur Mindich, ex socio in affari del presidente Volodymyr Zelensky e... Leggi anche: Così il progetto russo nei territori occupati ucraini è realizzato in asse con la Cina