Il ricorso presentato contro l'inibizione di 13 mesi per il presidente dell'AIA è stato respinto. La decisione conferma la sospensione già decisa, avvenuta in un momento di crescente attenzione da parte delle autorità legali dopo alcune inchieste recenti. La misura riguarda l’interessato, che non potrà esercitare funzioni ufficiali durante il periodo stabilito. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini in corso nel settore.

già scossa dalle recenti inchieste. Si chiude con un verdetto sfavorevole il capitolo giudiziario sportivo per Antonio Zappi. Nella giornata di oggi, martedì 28 aprile, il Collegio di Garanzia dello Sport ha ufficialmente respinto il ricorso presentato dal presidente dell’AIA. Il dispositivo emesso al termine dell’udienza conferma dunque in toto l’inibizione che era stata inflitta dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 12 gennaio. Una decisione definitiva che pesa sulla governance dell’Associazione Italiana Arbitri, già scossa dalle recenti inchieste della magistratura ordinaria, e che priva Zappi della possibilità di esercitare le proprie funzioni istituzionali (decade la presidenza dell’AIA).🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inibizione Zappi, il ricorso è stato respinto! Confermati i 13 mesi di stop per il presidente dell’AIA

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È arrivata la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport: il ricorso per l’inibizione di 13 mesi presentato dal presidente dell’AIA, Antonio Zappi, è stato respinto. La sua presidenza decade. #cronachedispogliatoio x.com

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato da Antonio Zappi. Confermati quindi i 13 mesi di inibizione che vengono tradotti nell'automatica decadenza del suo ruolo di presidente Aia. Probabile ora il commissariamento della stessa Aia - facebook.com facebook