Zappi ricorso respinto | confermati 13 mesi di inibizione

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso di Antonio Zappi, confermando una sospensione di 13 mesi. La decisione chiude definitivamente la possibilità di una riabilitazione immediata per l’atleta. La sentenza è arrivata dopo l’analisi del caso, senza ulteriori variazioni rispetto alle precedenti decisioni delle autorità sportive. La questione riguarda le restrizioni imposte all’atleta, confermate dal collegio.

La parola fine sulle ambizioni di riabilitazione immediata di Antonio Zappi arriva direttamente dal Collegio di Garanzia dello Sport. Riunito a Sezioni Unite, l’organo supremo della giustizia sportiva ha ufficialmente respinto il ricorso presentato dall’ex Presidente dell’ AIA, confermando senza riserve la sanzione di 13 mesi di inibizione. Con questo dispositivo, emesso nella giornata di oggi, viene blindata la sentenza emessa lo scorso 23 febbraio dalla Corte Federale d’Appello della FIGC, che già aveva trovato le sue fondamenta nelle indagini condotte dal Tribunale Federale Nazionale all’inizio dell’anno. Il verdetto odierno sancisce la piena legittimità delle contestazioni mosse contro il dirigente, il quale aveva impugnato il provvedimento sperando in un annullamento o in una riduzione del periodo di fermo.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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