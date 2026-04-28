È tanta l'amarezza di Antonio Zappi, che questo pomeriggio si è visto confermare la squalifica di 13 mesi dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, circostanza che da regolamento prevede l'automatica decadenza dal ruolo di presidente dell'Aia. Zappi ha deciso di affidare in esclusiva alla Gazzetta la sua lettera d'addio. Cari Amici, scrivo queste righe con un peso nel cuore difficile da esprimere. Lascio il mio incarico con malinconia, ma anche con profondo rispetto per ciò che questa esperienza ha rappresentato nella mia vita, e con sincera gratitudine. Un pensiero va anche ai giudici: a coloro che, nella ricerca della verità e della giustizia, purtroppo non sono riusciti a trovarle.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zappi, ecco la lettera d'addio: "La giustizia non è di questo mondo"

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