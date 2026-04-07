Zanzare a Montegrotto kit antivirali gratuiti ai cittadini e sette cicli di trattamenti fino a ottobre

A partire da martedì 14 aprile, il comune di Montegrotto Terme distribuirà gratuitamente ai residenti dei kit antivirali come parte di un piano di prevenzione contro le zanzare. L’iniziativa prevede sette cicli di trattamenti che si concluderanno a ottobre, concentrandosi principalmente sugli interventi nelle aree pubbliche. La misura mira a ridurre la presenza di zanzare e a contenere eventuali rischi sanitari legati alla loro proliferazione.

Il piano 2026 del Comune punta su prevenzione, lotta larvicida e collaborazione attiva dei residenti, chiamati a intervenire anche nei giardini e nei cortili privati dove si sviluppano molti focolai Il programma predisposto dal Comune prevede sette cicli di trattamenti larvicidi tra aprile e ottobre, con operazioni mirate sulle circa 5.800 caditoie stradali e sui tombini presenti nel territorio comunale. Il primo ciclo è fissato dal 23 al 26 aprile, il secondo dal 23 al 27 maggio, il terzo dal 22 al 25 giugno. La strategia scelta resta quella della lotta larvicida, ritenuta la più efficace perché agisce direttamente sul ciclo biologico dell’insetto utilizzando prodotti autorizzati dal ministero della Salute e considerati sicuri per persone, animali domestici e insetti utili. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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