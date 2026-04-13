Il sindaco Persiani | Controlli rafforzati Scatta il coprifuoco

Il sindaco ha annunciato un aumento dei controlli e l’introduzione del coprifuoco dopo un incidente grave avvenuto nella zona. La tragedia ha suscitato reazioni da parte delle autorità e della comunità, che ora si trovano a riflettere sulle misure adottate. La questura ha comunicato che saranno intensificati i controlli per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori situazioni analoghe.

Una tragedia su cui anche la politica dovrà fare le opportune riflessioni. Se la disgrazia di Giacomo Bongiorni ha colpito l’intera comunità massese, anche la politica locale, a partire dal primo cittadino Francesco Persiani (foto sotto), si interroga su quanto accaduto, garantendo un lavoro ancora più convinto per rendere la città più sicura e a misura di giovane. La notizia della morte di Bongiorni ha sconvolto la città. "Esprimo profondo dolore e grande sconcerto per questo episodio di violenza inaudita, aggravata da motivi futili. Rivolgo le più sentite condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia, duramente colpita da una tragedia così grave e ingiusta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sindaco Persiani: "Controlli rafforzati. Scatta il coprifuoco" Crans-Montana, scatta l’allerta sicurezza: rafforzati i controlli nei locali della movida di TerniLa tragedia della notte di Capodanno di Crans-Montana, in Svizzera, costata la vita a quaranta ragazzi, con decine e decine di feriti, riporta al... Milano Cortina 2026, il maxi piano per la sicurezza: 6mila agenti e controlli rafforzatiAGI - Oltre 6mila unità di rinforzo, aree di sicurezza concentriche ad intensità crescente, controlli rafforzati alle frontiere, monitoraggio e...