Yachting | Sanremo punta al futuro tra nuove regole e nuovi porti

A Sanremo si prepara il ritorno del Myba Charter Show nel 2025, dopo tre decenni. Nel frattempo, le restrizioni francesi per yacht di oltre 24 metri stanno portando un aumento delle attività nei porti liguri, che si affacciano sul Mar Ligure. La città si avvicina a un periodo di cambiamenti nel settore dello yachting, con nuove regole e infrastrutture che si stanno sviluppando per accogliere una clientela sempre più internazionale.

? Cosa sapere Il Myba Charter Show torna ufficialmente a Sanremo nel 2025 dopo trent'anni.. Le restrizioni francesi per yacht sopra i 24 metri favoriscono i porti liguri.. Riccardo Ciani, vertice di Mediterranean Yacht Services, ha sottolineato durante il Myba Charter Show a Sanremo l’importanza strategica di completare le infrastrutture portuali per accogliere le nuove generazioni di navigatori. Il ritorno della manifestazione nella città dei fiori, dopo trent’anni dall’ultima edizione locale, segna un punto di svolta per il settore dello yachting nel Mediterraneo occidentale. Il legame tra la Città dei Fiori e l’evento è profondo e affonda le radici negli anni Ottanta, quando l’intuizione di Enrico Gavagnin, allora direttore di Portosole, diede vita all’International Yacht Show.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Yachting: Sanremo punta al futuro tra nuove regole e nuovi porti Notizie correlate Leggi anche: “Le nuove regole del gioco tra riordino e nuovi bandi”, convegno con Fontana Parco del Trebbia: si decide il futuro tra criticità e nuove regoleMartedì 14 aprile, alle ore 21, il centro civico di Gossolengo (ex biblioteca) ospiterà un confronto pubblico dedicato al destino del Parco del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Charter nautico e turismo alto di gamma: al MYBA di Sanremo il confronto su indotto, porti e competitività; Vela: epoca, a Sanremo le Grandi Regate Internazionali dal 21 al 23 maggio, c'è anche il Moro di Venezia; Sanremo capitale del charter nautico con il MYBA Charter Show: Le barche van considerate aziende galleggianti; Sanremo Capitale del Lusso, al via oggi il Myba Charter Show. Vela: epoca, a Sanremo le Grandi Regate Internazionali dal 21 al 23 maggio, c'è anche il Moro di VeneziaL’eleganza senza tempo coniugata con la storia dello yachting, il fascino delle vele d’epoca e la presenza di barche ed equipaggi provenienti da diverse nazioni. Uno spettacolo a cielo aperto accessib ... adnkronos.com Acquera Yachting al MYBA Charter Show 2026Acquera Yachting annuncia la propria partecipazione alla 36ª edizione del MYBA Charter Show, che si terrà dal 27 al 30 aprile 2026 presso la Marina di Portosole a Sanremo, uno degli appuntamenti più r ... pressmare.it Fondazione ISYL. . Orientarsi senza dispositivi elettronici La tua strada nel mondo yachting Scopri di più: www.isyl.it #nautica #yacht #passioneperilmare #curiosità #curiositàsulmare - facebook.com facebook