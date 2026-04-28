Dopo quasi 13 anni dalla prima accusa rivolta a un gruppo di hacker collegati allo Stato cinese, si apprende che il primo hacker cinese catturato in territorio statunitense si chiama Xu Zewei. La notizia arriva in un momento in cui le autorità americane continuano a monitorare e perseguire attività di cyberspionaggio provenienti dalla Cina. Xu Zewei è stato arrestato e si trova ora sotto custodia negli Stati Uniti.

Quasi 13 anni dopo la prima accusa contro un gruppo di hacker legati allo Stato cinese (APT1), Washington riesce finalmente a fare ciò che per oltre un decennio era rimasto confinato alle imputazioni in contumacia e ai dossier dell’intelligence: mettere le mani su un presunto operatore in carne e ossa dell’ecosistema cyber cinese, in particolare dell’intelligence, ovvero il ministero della Sicurezza di Stato. Nelle scorse ore è infatti arrivato negli Stati Uniti Xu Zewei, l’ingegnere cinese di 33 anni arrestato il 3 luglio scorso all’aeroporto di Malpensa su mandato del Distretto meridionale del Texas. L’uomo è stato estradato dopo il via libera definitivo della magistratura italiana e del ministero della Giustizia.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Xu Zewei, il primo hacker cinese in mani Usa

The CEO wanted to spoil his wife, but she insisted on divorce—and became his secret lover by chance

Notizie correlate

Estradato dall’Italia Zewei Xu, l’ingegnere cinese accusato dagli Usa di essere un hacker spiaZewei Xu, l'ingegnere cinese arrestato lo scorso anno a Malpensa su mandato Usa, è stato estradato negli Stati Uniti.

L’Italia estrada negli Usa Xu Zewei: chi è il 33enne cinese accusato di spionaggio sui vaccini CovidL’Italia ha estradato negli Usa Xu Zewei, l’ingegnere cinese di 33 anni arrestato a luglio scorso all’aeroporto di Malpensa e ricercato da Washington...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Dall’Italia con amore | Xu Zewei, il primo hacker cinese in mani Usa; Estradato dall'Italia l'hacker cinese Xu Zewei ricercato dagli Usa; Pirateria informatica, l’Italia estraderà un cittadino cinese ricercato dagli Usa. I legali: famiglia non avvisata; Estradato dall'Italia Zewei Xu, l'ingegnere cinese accusato dagli Usa di essere un hacker spia.

Xu Zewei estradato negli Stati Uniti, il governo italiano chiude il caso in frettaDopo il via libera della Cassazione e la firma del ministro Nordio, l’ingegnere accusato dall’Fbi di spionaggio informatico è stato consegnato il 25 aprile alle autorità americane. Tutto risolto nel g ... ilfoglio.it

Estradato dall'Italia l'hacker cinese Xu Zewei ricercato dagli UsaZewei Xu, ingegnere cinese di 33 anni arrestato a Malpensa il 3 luglio scorso su mandato statunitense con l'accusa di spionaggio, è stato estradato negli Usa. La Cassazione aveva da poco respinto il r ... tg24.sky.it

Secondo le ipotesi dell'Fbi, Zewei Xu sarebbe stato un membro attivo di un gruppo di hacker cinesi che, nel 2020, su ordine del governo di Pechino, avrebbe carpito informazioni su terapie e vaccini anti-Covid, nonché su segreti che riguardano le "politiche del - facebook.com facebook

Zewei Xu estradato negli USA: l'ingegnere cinese accusato di spionaggio sui vaccini anti-Covid x.com