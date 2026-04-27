Estradato dall'Italia Zewei Xu l'ingegnere cinese accusato dagli Usa di essere un hacker spia

Zewei Xu, ingegnere cinese arrestato a Malpensa lo scorso anno su richiesta degli Stati Uniti, è stato trasferito negli Stati Uniti. La sua estradizione si è conclusa nelle ultime ore, dopo aver lasciato l’Italia. Xu era accusato dagli Stati Uniti di aver agito come hacker spia. La procedura di estradizione è stata completata senza ulteriori dettagli pubblici.

Zewei Xu, l'ingegnere cinese arrestato lo scorso anno a Malpensa su mandato Usa, è stato estradato negli Stati Uniti. Secondo l'accusa, il 33enne era parte di un team di hacker che avrebbe cercato informazioni su come contrastare il Covid-19.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Spionaggio sui vaccini Covid, l'ingegnere cinese Zewei Xu sarà estradato (ma l'ultima parola spetta al ministro) Estradato dall'Italia hacker cinese ricercato dagli UsaE' stato estradato negli Usa, a quanto si apprende, Zewei Xu, l'ingegnere cinese 33enne arrestato il 3 luglio del 2025 dalla Polizia a Malpensa su... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Estradato dall'Italia hacker cinese ricercato dagli Usa; Spionaggio sui vaccini Covid, estradato negli Usa l'hacker cinese Xu Zewei: l'ingegnere era stato arrestato a luglio a Malpensa; Estradato dall'Italia Zewei Xu, l'ingegnere cinese accusato dagli Usa di essere un hacker spia; L'Italia estrada negli Usa Xu Zewei: chi è il 33enne cinese accusato di spionaggio sui vaccini Covid. Estradato dall’Italia Zewei Xu, l’ingegnere cinese accusato dagli Usa di essere un hacker spiaÈ stato estradato negli Stati Uniti Zewei Xu, l'ingegnere cinese di 33 anni arrestato il 3 luglio dello scorso anno a Malpensa su mandato Usa con l'accusa di essere un hacker spia. Secondo l'Fbi, ... fanpage.it Hacker cinese estradato dall’Italia: accolta la richiesta degli UsaÈ stato estradato in America Zewei Xu, l'ingegnere cinese 33enne arrestato a Malpensa su mandato degli Stati Uniti il 3 luglio dell'anno scorso, con l'accusa di essere ... ilmessaggero.it L'Italia estrada negli Usa Xu Zewei: chi è il 33enne cinese accusato di spionaggio sui vaccini Covid x.com Respinto il ricorso della difesa di Zewei Xu: ora la decisione finale passa al Ministero della Giustizia italiano - facebook.com facebook