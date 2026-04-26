L’Italia estrada negli Usa Xu Zewei | chi è il 33enne cinese accusato di spionaggio sui vaccini Covid

L’Italia ha consegnato negli Stati Uniti Xu Zewei, un ingegnere cinese di 33 anni, arrestato a luglio all’aeroporto di Malpensa. La sua permanenza in Italia si è conclusa con l’estradizione, richiesta dalle autorità americane che lo accusano di aver compiuto attività di spionaggio legate ai vaccini Covid. Il trasferimento si è verificato in un contesto legale che coinvolge le autorità di entrambi i paesi.

L’Italia ha estradato negli Usa Xu Zewei, l’ingegnere cinese di 33 anni arrestato a luglio scorso all’aeroporto di Malpensa e ricercato da Washington con l’accusa di spionaggio. Lo riporta l’Ansa, confermando l’indiscrezione diffusa poco prima da Bloomberg. La decisione del governo fa seguito al via libera della Cassazione, che lo scorso 16 aprile aveva respinto il ricorso dei legali di Zewei, confermando che l’uomo poteva essere estradato negli Usa. Deliberata nei giorni scorsi, l’estradizione dell’uomo è già stata eseguita. Ignaro di tutto, a quanto pare però, l’avvocato italiano di Xu, che a Bloomberg aveva detto di non aver ricevuto alcun documento formale da parte del governo, aggiungendo di ritenere che il suo cliente fosse ancora detenuto nel carcere di Pavia.🔗 Leggi su Open.online

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