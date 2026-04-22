Durante la seconda settimana di NXT Revenge, Sol Ruca ha partecipato a un match contro Zaria in un Last Woman Standing. L'incontro si è concluso con un risultato che ha sorpreso il pubblico e ha suscitato molte reazioni tra gli spettatori. Dopo l'evento, sono circolate notizie riguardanti le condizioni di salute di Sol Ruca, ma al momento non sono stati resi pubblici dettagli specifici.

Come già riportato da Zona Wrestling questa mattina, nella seconda settimana di NXT Revenge, Sol Ruca ha affrontato Zaria in un Last Woman Standing che ha avuto un esito clamoroso e che ha lasciato tutti i fan a bocca aperta. Nella parte finale del match, Zaira, dopo un abbraccio tra le due, ha spinto improvvisamente Ruca giù dalla piattaforma, facendola precipitare sui tavoli sottostanti. Anche se Ruca avrebbe dovuto schiantarsi contro entrambi i tavoli, ha sfondato solo quello più vicino, sbattendo la nuca contro il bordo dell’altro tavolo mentre cadeva a terra. La scena ha ricordato il botch in cui furono coinvolti Spike Dudley e La Resistance.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Aggiornamenti sulle condizioni di Sol Ruca dopo NXT Revenge

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