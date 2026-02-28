WWE | Stratton brilla a SmackDown Kairi Sane battuta tra polemiche e interferenze

Nell’ultima puntata di SmackDown, Tiffany Stratton ha affrontato Kairi Sane in un match che si è concluso con alcune interferenze e polemiche. La lotta tra le due si è svolta davanti al pubblico, con momenti di tensione e scambi di colpi. Durante l’incontro, sono stati osservati interventi non autorizzati che hanno influenzato l’andamento della sfida.

Nel corso dell’ultima puntata di SmackDown, Tiffany Stratton ha affrontato la “Pirate Princess” Kairi Sane, in un match intenso e ricco di colpi di scena. Asuka says she's resting before Chamber tomorrow and Tiffy will face Kairi Sane instead!#SmackDown pic.twitter.comZg3UrZzDLJ L’incontro si apre subito con grande aggressività da parte di Sane, che sorprende Tiffany con una Thesz Press seguita da una raffica di pugni. Stratton è costretta a rifugiarsi fuori dal ring per rifiatare ed evita una Baseball Slide, ma al rientro subisce una Hesitation Springboard Senton che le vale un conto di due. Tiffany prova a reagire con la sua agilità, sfoggiando un elegante Cartwheel, mentre Sane risponde con una Head Scissors che Stratton neutralizza atterrando in piedi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

