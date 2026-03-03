WWE | Importante novità per i PLE di NXT incognite sul futuro

Dopo quasi cinque anni, i Premium Live Event di WWE NXT non verranno più trasmessi su Peacock negli Stati Uniti. La decisione riguarda esclusivamente gli eventi di NXT e segna un cambiamento nella distribuzione della serie. La WWE ha comunicato che i prossimi spettacoli non saranno più disponibili sulla piattaforma di streaming americana, lasciando alcune incognite sul futuro delle trasmissioni.

Dopo quasi cinque anni, i Premium Live Event di WWE NXT non andranno più in onda su Peacock negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Daily Update, il contratto tra Peacock e la WWE per i PLE di NXT scadrà alla fine di marzo, rendendo Vengeance Day del 7 marzo da Orlando l'ultimo evento a essere trasmesso sulla piattaforma. Il rapporto tra Peacock e i Premium Live Event di NXT si chiude dopo la quasi totalità degli ultimi cinque anni. Dopo Vengeance Day, Peacock continuerà a far parte del mondo WWE esclusivamente per i quattro episodi annuali di Saturday Night's Main Event. Non è ancora noto quale piattaforma ospiterà i futuri PLE di NXT per il pubblico statunitense.