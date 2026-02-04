La WWE ha annunciato due eventi in Arabia Saudita prima della fine dell’anno. Le date sono già state fissate e i fan attendono con interesse. La promozione americana continuerà a portare lo spettacolo nel Paese, confermando la collaborazione con l’Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato da PWInsider in data 4 febbraio 2026, la WWE ha ancora due Premium Live Events in calendario per l’ Arabia Saudita nel corso di quest’anno. Si tratta di eventi che si aggiungono alla Royal Rumble, andata in scena il 31 gennaio scorso a Riyadh e che ha segnato la prima volta in assoluto per questo storico show nel Regno saudita. La partnership tra WWE e Arabia Saudita. La collaborazione tra la WWE e l’ Arabia Saudita è iniziata nel 2018 e tradizionalmente prevedeva due grandi show all’anno. Durante la pandemia di COVID-19 questo numero si era ridotto, e nel 2025 si era tenuto un solo evento nel Paese: Night of Champions. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Altri due PLE in Arabia entro fine anno

Approfondimenti su WWE Arabia

Questa mattina a Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana, dieci ex lavoratori dell’Azienda Sanitaria Unica di Messina hanno firmato il contratto a tempo indeterminato, diventando dipendenti stabili.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su WWE Arabia

Argomenti discussi: Royal Rumble 2026 – I nostri pronostici; WWE: Backlash 2026 si terrà a Tampa, slitta il PLE in Italia?; WWE Royal Rumble 2026 – Le pagelle del PLE; Roman Reigns avverte i suoi avversari in vista del Royal Rumble della WWE.

Tutti gli ascolti dei PLE della WWE su NetflixNetflix ha reso noti i numeri degli show del 2025 targati WWE: ad oggi si fa ancora fatica ad essere soddisfatti ... spaziowrestling.it

WWE Royal Rumble - i 10 migliori momentiDal 1988 a oggi la Royal Rumble ha regalato grandi momenti ai fan della WWE. Ecco i 10 migliori nella ricca storia del Premium Live Event. spaziogames.it

“ ”: accompagna le con strumenti concreti verso Arabia Saudita · Brasile · USA · Singapore · India Candidati entro il 6/02: bit.ly/4pCacO9 Webinar 29/01: eventi.promositalia.com/calendario/eve… x.com

AIR ARABIA – GRANDI SCONTI È attiva la promozione Grandi Sconti di Air Arabia per il tuo prossimo viaggio. Tariffe a partire da €49 Prenotazioni entro il 1° febbraio 2026 Periodo di viaggio: dal 1° marzo al 30 aprile 2026 Tariffe speciali di sola - facebook.com facebook