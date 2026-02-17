WWE | L’uomo mascherato attacca Logan Paul a Raw

L’uomo mascherato ha fatto nuovamente irruzione a RAW per attaccare Logan Paul, causando scompiglio tra il pubblico. La scena si è svolta davanti ai fan, che hanno assistito a un'aggressione improvvisa e violenta. La presenza di questa figura misteriosa sembra essere diventata una costante nelle ultime settimane, creando tensione tra i wrestler e gli spettatori.

L’uomo mascherato è tornato a RAW, e questa volta il suo bersaglio era Logan Pau l. Il caos continua a perseguitare The Vision. La puntata di RAW del 16 febbraio si è aperta con un grande tag team match a sei. LA Knight ha fatto squadra con gli Usos per affrontare Bronson Reed, Austin Theory e Logan Paul dei The Vision. La fazione heel ha ottenuto la vittoria. Tuttavia, i festeggiamenti per la vittoria sono stati interrotti dal ritorno dell’uomo mascherato. La scorsa settimana, LA Knight, in cerca di vendetta nei confronti di The Vision, ha sconfitto Austin Theory in un match di qualificazione a Elimination Chamber, insieme a Penta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Durante l'ultimo episodio di WWE RAW su Netflix, Logan Paul ha partecipato a un incontro che ha suscitato alcune controversie, in particolare riguardo alle sue dichiarazioni sul Giappone.

L’Uomo Mascherato Is Back! Attacco Shock a Rey Mysterio

