WWE | Aggiornamento sul fan scomparso nel weekend di WrestleMania

Un fan proveniente dal Regno Unito è scomparso nel fine settimana di WrestleMania 42, evento tenutosi a Las Vegas. La sua scomparsa è stata segnalata poche ore dopo la fine dell’evento, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sul suo stato attuale. La famiglia e le autorità locali stanno collaborando per trovare informazioni sulla sua posizione. La scomparsa ha attirato l’attenzione dei media e delle forze dell’ordine.

Qualche giorno fa era emersa la notizia relativa alla sparizione di un fan proveniente dal Regno Unito che si era recato a Las Vegas per assistere a WrestleMania 42. La notizia era rimbalzata attraverso vari canali di informazione, finendo poi anche all’attenzione di Natalya, che aveva lanciato un appello al suo pubblico per trovare il fan scomparso. Adesso, a qualche giorno di distanza, è arrivata la fine della vicenda relativa a questo fan, Marc Izard, che purtroppo è stato trovato senza vita il giorno dopo la scomparsa, ossia sabato 18 aprile. Già Nattie aveva scritto che l’ultimo avvistamento fosse fuori dall’arena per SmackDown il 17 aprile, e l’ultima foto scattata da Marc fosse proprio con la stessa Natalya.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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