WWE | Un fan sparisce dopo il weekend di WrestleMania a Las Vegas

Dopo il weekend di WrestleMania 42 a Las Vegas, una persona che aveva partecipato all’evento non è più stata rintracciata. La scomparsa è avvenuta circa una settimana fa e ha suscitato attenzione tra gli appassionati e le autorità. Finora non sono stati resi noti dettagli specifici sulla persona o sulle circostanze della scomparsa. La situazione rimane sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.

Dopo la fine del weekend di WrestleMania 42 ormai una settimana fa, sembrerebbe che un fan che ha assistito alla kermesse sia scomparso, sollevando preoccupazioni all’interno della community. Il fan in questione si chiama Marc Izard, proveniente dal Regno Unito, e pare che non si abbiano più sue notizie dalla fine dell’episodio di SmackDown del 17 aprile, dato che da allora non ha più avuto contatti con nessuno nè è tornato a casa. L’appello di Natalya sul fan scomparso. La WWE Superstar Natalya ha utilizzato il web per lanciare un appello su di lui, portando la vicenda all’attenzione della community, condividendo pubblicamente i dettagli e spingendo i fan a dare una mano per localizzarlo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Un fan sparisce dopo il weekend di WrestleMania a Las Vegas Notizie correlate WWE: CM Punk perde la calma dopo WrestleMania 42, tensione con un fan a Las VegasNotte movimentata per CM Punk dopo la sconfitta nel main event di WrestleMania 42 contro Roman Reigns. WWE: Due italiani convocati ai tryout di WrestleMania 42 a Las VegasRenzo Rose ed Ema Corsi tra i wrestler internazionali invitati dalla WWE per i provini legati alla settimana di WrestleMania 42 Renzo Rose ed Ema... Aggiornamenti e dibattiti WWE: WrestleMania 42, Superstar deluse per quanto successo a Las VegasLa WWE pare non abbia garantito un adeguato livello di tutela della privacy per i suoi atleti duranti il weekend più importante dell'anno ... spaziowrestling.it Caos a Las Vegas: fan all’assalto dell’hotel WWE, Superstar intrappolate negli ascensoriFolle di fan assediano l'hotel della WWE a Las Vegas in vista di WrestleMania 42. Scopri i dettagli di questa incredibile situazione ... spaziowrestling.it