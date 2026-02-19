Bad Bunny, noto cantante di successo, si sta preparando per WrestleMania e il suo coinvolgimento potrebbe cambiare. Secondo voci recenti, l’artista sta allenandosi intensamente per affrontare un match importante, alimentando le speculazioni sui suoi piani nel grande evento. La sua popolarità tra i fan ha aumentato l’interesse sul suo ruolo, mentre alcuni rivelano di averlo visto allenarsi con wrestler professionisti. La sua partecipazione potrebbe portare una sorpresa sul ring, lasciando tutti in attesa di un annuncio ufficiale.

Uno dei personaggi più in voga del momento è senza dubbio Bad Bunny, che oltre ad essere un cantante di enorme successo si è rivelato anche un ottimo atleta che ha fatto benissimo nelle sue apparizioni in WWE. Negli ultimi tempi Bad Bunny è stato anche oggetto di un appello di un Senatore degli Stati Uniti che aveva proposto a Tony Khan di metterlo sotto contratto per la AEW, ma sembra che siano emersi degli aggiornamenti in merito alla presenza del cantante a WrestleMania 42. Cosa filtra su Bad Bunny e WrestleMania. Secondo Fightful Select, che cita WrestleVotes Radio, la WWE sarebbe stata in contatto con l’entourage di Bad Bunny già da prima del SuperBowl, per chiedere informazioni sulla disponibilità e sull’interesse dell’artista per apparire a WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Possibile aggiornamento sullo status di Bad Bunny per WrestleMania

