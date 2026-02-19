WWE | Possibile aggiornamento sullo status di Bad Bunny per WrestleMania
Bad Bunny, noto cantante di successo, si sta preparando per WrestleMania e il suo coinvolgimento potrebbe cambiare. Secondo voci recenti, l’artista sta allenandosi intensamente per affrontare un match importante, alimentando le speculazioni sui suoi piani nel grande evento. La sua popolarità tra i fan ha aumentato l’interesse sul suo ruolo, mentre alcuni rivelano di averlo visto allenarsi con wrestler professionisti. La sua partecipazione potrebbe portare una sorpresa sul ring, lasciando tutti in attesa di un annuncio ufficiale.
Uno dei personaggi più in voga del momento è senza dubbio Bad Bunny, che oltre ad essere un cantante di enorme successo si è rivelato anche un ottimo atleta che ha fatto benissimo nelle sue apparizioni in WWE. Negli ultimi tempi Bad Bunny è stato anche oggetto di un appello di un Senatore degli Stati Uniti che aveva proposto a Tony Khan di metterlo sotto contratto per la AEW, ma sembra che siano emersi degli aggiornamenti in merito alla presenza del cantante a WrestleMania 42. Cosa filtra su Bad Bunny e WrestleMania. Secondo Fightful Select, che cita WrestleVotes Radio, la WWE sarebbe stata in contatto con l’entourage di Bad Bunny già da prima del SuperBowl, per chiedere informazioni sulla disponibilità e sull’interesse dell’artista per apparire a WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
WWE: Possibile update sullo status di Bianca Belair per WrestleMania 42La condizione di Bianca Belair resta al centro dell’attenzione dei fan WWE.
WWE: Jake attacca, Logan difende, la polemica sullo show di Bad Bunny divide i fratelli PaulLa polemica sullo show di Bad Bunny durante il Super Bowl LX si infiamma ancora.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Aggiornamenti sullo stato di Logan Paul prima di WWE RAW; Aggiornamenti sul ritorno di Brock Lesnar in WWE a Raw di Atlanta; AEW | Aggiornamenti sullo status di una wrestler; AEW: Ultime indiscrezioni confermano che Chris Jericho sia ancora sotto contratto.
WWE: Possibile update sullo status di Bianca Belair per WrestleMania 42Una delle questioni che più stanno insospettendo i fan WWE nell'ultimo anno è senza dubbio la condizione di Bianca Belair, ferma ai box dalla scorsa edizione di WrestleMania per - sembrerebbe - un dit ... zonawrestling.net
Ultimo aggiornamento sulla celebrazione di AJ Styles per WWE RAWL'omaggio ad AJ Styles su RAW si intensifica mentre Brock Lesnar, IYO SKY e Jey Uso animano una serata ricca di eventi. worldwrestling.it
Atlantico Live, 2017: immagina di essere al primo concerto di Bad Bunny a Roma e aver pagato solo 20 euro per vederlo Segui @radioglobofm per vedere altri contenuti Erson Cobani #badbunny facebook
"Lo show del Super Bowl è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Un affronto alla grandezza dell'America". È l'attacco di Trump a Bad Bunny su Truth. "Il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini". #ANSA x.com