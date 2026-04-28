Nel torneo WTA 1000 di Madrid, la giornata si è conclusa dopo mezzanotte con diverse partite decisive. Noskova e Potapova hanno eliminato Gauff e Rybakina, mentre Sabalenka e Andreeva hanno rischiato di uscire prima di qualificarsi ai quarti. La competizione ha visto momenti intensi e risultati sorprendenti, confermando la natura imprevedibile del torneo. La giornata ha offerto incontri che hanno tenuto alta la tensione fino alla conclusione delle partite.

Si chiude dopo mezzanotte, di nuovo, il programma al WTA 1000 di Madrid (ma avremmo potuto dire lo stesso anche si fosse trattato del Masters 1000 maschile). E lo fa con il botto: una lotta di due set, ma durissima, in cui la kazaka Elena Rybakina, numero 2 del seeding, dopo aver rischiato per due volte nei turni precedenti stavolta esce di scena per davvero contro la russa divenuta austriaca Anastasia Potapova, non senza aver mancato diverse occasioni favorevoli. In un certo senso, questa potenzialmente rischia di essere la grande occasione, l’ultima, per Karolina Pliskova, che dopo mille problemi e tanti tentativi vani di riavere almeno un po’ della gloria che fu è ai quarti di finale in un 1000 sul rosso per la prima volta da Roma 2021 e in generale da Doha 2025.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Madrid 2026: Noskova e Potapova eliminano Gauff e Rybakina! Sabalenka e Andreeva rischiano, ma vanno ai quarti

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