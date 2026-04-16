Nel torneo WTA 500 di Stoccarda si sono definiti gli accoppiamenti dei quarti di finale. La testa di serie numero uno, Elena Rybakina, ha vinto il suo match in due set contro la russa Diana Shnaider, con il punteggio di 6-3 6-4, in un'ora e tredici minuti. Oltre a Rybakina, sono avanzate anche Gauff, Noskova e Andreeva.

Si sono completati gli accoppiamenti nei quarti di finale del WTA 500 di Stoccarda. Buon esordio di Elena Rybakina, testa di serie numero uno, che ha superato in due set la russa Diana Shnaider in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e tredici minuti di gioco. La kazaka affronterà nei quarti di finale la canadese Leylah Fernandez, che ha rimontato la turca Zeynep Sonmez, vincendo 6-7 6-1 7-6 dopo una battaglia pazzesca di oltre tre ore. Non sbaglia alla prima anche l’americana Coco Gauff. L’americana, testa di serie numero due, ha superato la russa Liudmila Samsonova per 7-5 6-1 in un’ora e trentasei minuti di gioco. La statunitense se la vedrà ora con la ceca Karolina Muchova, che ha disputato un pessimo primo set, rimontando poi la belga Elise Mertens per 1-6 6-3 6-0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Stoccarda 2026, Rybakina e Gauff ai quarti. Avanti anche Noskova e Andreeva

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