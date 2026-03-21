WTA Miami 2026 Sabalenka e Rybakina avanzano al terzo turno Stop per Noskova e Samsonova

Al secondo turno dei Miami Open 2026, Sabalenka e Rybakina hanno superato i rispettivi avversari e si sono qualificare per il terzo turno. Noskova e Samsonova invece sono state eliminate dopo aver perso le loro partite. Attualmente si stanno giocando altri 22 incontri nel tabellone di singolare femminile, mentre i restanti 6 incontri e i primi 8 dei sedicesimi sono programmati per oggi.

Prosegue il secondo turno del tabellone di singolare femminile dei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 1000 in corso in Florida (Stati Uniti): si disputano altri 22 match, mentre gli ultimi 6 andranno in scena quest’oggi assieme ai primi 8 dei sedicesimi. In casa Italia il bilancio è agrodolce: passa il turno la numero 7 del seeding, Jasmine Paolini, che piega in tre set la wild card statunitense Taylor Townsend, battuta con lo score di 6-3 1-6 6-2, mentre viene eliminata Elisabetta Cocciaretto, rimontata e battuta dalla testa di serie numero 4, la statunitense Coco Gauff, che si impone con lo score di 3-6 6-4 6-3. Avanza la... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Miami 2026, Sabalenka e Rybakina avanzano al terzo turno. Stop per Noskova e Samsonova Articoli correlati WTA Indian Wells 2026, Swiatek, Rybakina e Pegula approdano al terzo turnoIl torneo WTA di Indian Wells completa l’allineamento del tabellone ai sedicesimi: si giocano i match della parte bassa del secondo turno. WTA Miami 2026, Jasmine Paolini piega in tre set Taylor Townsend e accede al terzo turnoL’azzurra Jasmine Paolini soffre ma piega in tre set Taylor Townsend nel secondo turno del WTA 1000 di Miami, in Florida (Stati Uniti): la numero 7... Contenuti utili per approfondire WTA Miami 2026 Sabalenka e Rybakina... Temi più discussi: Miami su SuperTennis: Paolini in alto con Sabalenka e Rybakina; Ecco il tabellone femminile del Miami Open 2026: Sabalenka e Rybakina potrebbero incontrarsi in semifinale; WTA Miami, tabellone: Paolini nel quarto di Sabalenka; Tabellone WTA Miami 2026: Paolini ancora nel lato di Sabalenka, Cocciaretto poco fortunata. WTA Miami 2026, Sabalenka e Rybakina avanzano al terzo turno. Stop per Noskova e SamsonovaProsegue il secondo turno del tabellone di singolare femminile dei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 1000 in corso in Florida (Stati ... oasport.it WTA Miami, Sabalenka tra polemiche e copioni: Dubai oggi no, domani chissàI suoi commenti sono ridicoli: Sabalenka da Miami attacca il direttore del tornei di Dubai, per aver criticato la sua assenza. Non so se voglio tornarci ... ubitennis.com AHPBA 2026 – Miami: l’eccellenza della Chirurgia La prof.ssa Gaya Spolverato, direttore UOC Chirurgia Generale 3 dell’Azienda, ha partecipato al congresso internazionale AHPBA 2026 a Miami, uno dei principali appuntamenti mondiali dedicati alla chirurgi facebook Jannik Sinner farà il suo esordio a Miami contro Dzumhur nel secondo match di giornata sul centrale, non prima delle 18 ora italiana x.com