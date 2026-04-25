WTA Madrid | Baptiste elimina Paolini al terzo turno l’azzurra si ferma ai sedicesimi

Al torneo WTA di Madrid, Jasmine Paolini viene eliminata al terzo turno dalla statunitense numero 32 del mondo, con il risultato di 7-5 6-3 in un’ora e 49 minuti. La partita si conclude con la vittoria della giocatrice americana, che avanza ai sedicesimi di finale. Ora l’attenzione si sposta sugli Internazionali d’Italia in programma a Roma.

Jasmine Paolini cede 7-5 6-3 alla statunitense numero 32 del mondo in un’ora e 49 minuti. Ora gli occhi sono puntati sugli Internazionali d’Italia a Roma Si ferma ai sedicesimi di finale il cammino di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Madrid. L’azzurra, numero 9 del ranking mondiale e ottava testa di serie del torneo, cede alla statunitense Hailey Baptiste, numero 32 del mondo, con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e 49 minuti di gioco. Un match nel quale Paolini, ancora non completamente a suo agio sulla terra rossa, non è riuscita a trovare le contromisure giuste di fronte alla forza e alla freschezza atletica dell’avversaria. Dopo un primo set più equilibrato e combattuto, Baptiste ha preso il largo nel secondo parziale mentre l’italiana usciva progressivamente dal match.🔗 Leggi su Sportface.it

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