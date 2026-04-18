Festa della Mamma | inviaci il tuo scatto del cuore

Il 10 maggio si celebra la Festa della Mamma e molte persone si preparano a rendere omaggio alle proprie madri. In vista di questa occasione, viene lanciata un'iniziativa che invita i lettori a inviare le proprie fotografie rappresentative di momenti speciali con le madri. Le immagini potranno essere condivise per essere pubblicate e condivise con il pubblico, creando così una raccolta di ricordi personali legati alla festa.

L’INIZIATIVA. Il prossimo 10 maggio si festeggiano tutte le mamme e per celebrare la ricorrenza vi chiediamo di spedirci le vostre foto «simbolo». La Festa della Mamma si avvicina e, come ogni anno, L’Eco di Bergamo rinnova il suo invito: raccontateci il legame con la mamma attraverso le vostre foto. Un’iniziativa pensata per celebrare l’affetto, la quotidianità e quei piccoli grandi momenti che, anche a distanza di tempo, sanno ancora emozionare. La mamma è spesso la prima persona che ci ha tenuto per mano nei nostri passi incerti, quella che ci ha incoraggiato nei momenti difficili e che ha saputo trasformare ogni giornata in qualcosa di speciale.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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