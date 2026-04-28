Wine List Italia sbarca a Roma

Wine List Italia ha scelto Roma come nuova tappa dopo aver lavorato per quattro anni sulla promozione della sommellerie italiana. L’organizzazione aveva già sviluppato il progetto a Milano, e ora si sposta nella capitale. La decisione arriva in seguito a un percorso di consolidamento e crescita nel settore. La presenza a Roma rappresenta un passo importante nel suo percorso di diffusione delle eccellenze italiane nel mondo del vino.

Dopo quattro anni di lavoro sulla valorizzazione della sommellerie italiana, Wine List Italia aggiunge un nuovo capitolo al proprio percorso e sceglie Roma dopo Milano. Il 4 maggio 2026 il format Wine List on Tour approda a Palazzo Ripetta, cinque stelle con ambizioni da hub enologico, e lo fa con un impianto ormai rodato che punta meno sull’effetto vetrina e più sulla costruzione di una rete. Nato dentro Milano Wine Week, il progetto mantiene l’identità originaria ma allarga il raggio d’azione. L’obiettivo resta quello dichiarato da Federico Gordini, ideatore e presidente della manifestazione milanese: creare connessioni tra professionisti, favorire il confronto e, soprattutto, rimettere al centro il ruolo della sala in una ristorazione che negli ultimi anni ha spesso spostato il focus altrove.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Wine List Italia sbarca a Roma AL MADRIGALE La nuova stella Michelin del Lazio arriva a Tivoli Notizie correlate Wine List Italia on Tour a RomaWine List on Tour, il progetto itinerante di Wine List Italia, fa tappa a Roma il 4 maggio, all'interno di Palazzo Ripetta. Wine List Italia sbarca a Ortigia: 25 tra i migliori sommelier di Sicilia e Calabria protagonisti della seconda tappa del Tour nazionaleDopo il debutto ufficiale del tour nazionale, avvenuto a Paestum lo scorso 3 marzo, Wine List Italia, progetto di Milano Wine Week dedicato alla... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Wine List Italia sbarca a Roma; Wine List Italia on Tour arriva a Roma: al centro i sommelier e il racconto contemporaneo del vino; Wine List on Tour: il 4 maggio a Roma 300 vini in degustazione; Wine List Italia on Tour a Roma. Wine List Italia sbarca a RomaIl format nato dentro la Milano Wine Week per valorizzare la sommellerie italiana il prossimo 4 maggio sarà nella capitale con un evento che raduna cinquanta professionisti di Lazio, Toscana, Emilia-R ... ilgiornale.it Wine List Italia on Tour a RomaWine List on Tour, il progetto itinerante di Wine List Italia, fa tappa a Roma il 4 maggio, all'interno di Palazzo Ripetta. Il format nato all’interno della Milano Wine Week, mantenendo intatta la pro ... romatoday.it Wine List Italia on Tour Roma 2026: evento, sommelier e Grand Tasting a Palazzo Ripetta - https://www.ditestaedigola.com/wine-list-italia-on-tour-roma-2026-evento-sommelier-e-grand-tasting-a-palazzo-ripetta/ - facebook.com facebook