Wine List Italia on Tour a Roma

Il 4 maggio, Wine List Italia organizza un evento a Roma presso Palazzo Ripetta. La manifestazione fa parte del progetto itinerante Wine List on Tour, dedicato alla promozione di vini italiani. La giornata prevede l'esposizione di diverse etichette, con la partecipazione di produttori e professionisti del settore. L’evento si rivolge a appassionati e operatori del settore, offrendo l’opportunità di degustare e conoscere varie tipologie di vini italiani.

Wine List on Tour, il progetto itinerante di Wine List Italia, fa tappa a Roma il 4 maggio, all'interno di Palazzo Ripetta. Il format nato all’interno della Milano Wine Week, mantenendo intatta la propria identità, amplia il proprio raggio d’azione: "Arrivare a Roma, per la prima volta, con Wine.🔗 Leggi su Romatoday.it Ranking Major Italian Cities Notizie correlate Wine List Italia sbarca a Ortigia: 25 tra i migliori sommelier di Sicilia e Calabria protagonisti della seconda tappa del Tour nazionaleDopo il debutto ufficiale del tour nazionale, avvenuto a Paestum lo scorso 3 marzo, Wine List Italia, progetto di Milano Wine Week dedicato alla... Cortona capitale del Wine Tour. Etichette e territorio in vetrina tra degustazioni e masterclassdi Laura Lucente Il grande vino torna protagonista a e lo fa in un periodo strategico per il turismo locale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: I 5 wine bar che stanno cambiando il modo di bere vino in Italia; Aprile 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; Il Grillo che sorprende le guide: il Bertolino Soprano 2024 di Mandrarossa; Vinitaly 2026: appuntamento a Verona per tutte le declinazioni dell’enologia. Wine List Italia sbarca a Ortigia: 25 tra i migliori sommelier di Sicilia e Calabria protagonisti della seconda tappa del Tour nazionaleDomenica 29 marzo all’Ortea Palace Hotel Sicily Autograph Collection la presentazione della Guida Wine List on Tour Ortigia e il grande tasting con le etichette selezionate dai migliori 25 sommelier ... ilgiornale.it Nasce Wine List On Tour, il progetto nazionale del format di Milano Wine WeekWine List Italia compie un passo decisivo: nel 2026 diventa Wine List On Tour, un'iniziativa itinerante che porterà il format in diverse regioni italiane per valorizzare le migliori professionalità ... tg24.sky.it Il Tour nazionale di #WineListItalia prosegue e arriva a Ortigia domenica 29 Marzo. Raffaele Cumani su Tgcom24 Milano Wine Week #avvinando - facebook.com facebook