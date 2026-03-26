Wine List Italia sbarca a Ortigia | 25 tra i migliori sommelier di Sicilia e Calabria protagonisti della seconda tappa del Tour nazionale

Wine List Italia, progetto di Milano Wine Week dedicato alla valorizzazione dei professionisti della sala e della sommellerie, ha iniziato il suo tour nazionale con una tappa a Paestum lo scorso 3 marzo. Ora, la seconda tappa si svolge a Ortigia, coinvolgendo 25 tra i migliori sommelier di Sicilia e Calabria. Questa visita rappresenta un momento di confronto e confronto tra esperti del settore.

Dopo il debutto ufficiale del tour nazionale, avvenuto a Paestum lo scorso 3 marzo, Wine List Italia, progetto di Milano Wine Week dedicato alla valorizzazione dei migliori professionisti della sala e della sommellerie, approda per la prima volta in Sicilia. Domenica 29 marzo, nella cornice unica di Ortigia, cuore storico di Siracusa, andrà in scena la seconda tappa del tour e il primo appuntamento in assoluto sull’Isola nella storia di Milano Wine Week. Ad ospitare l’evento sarà una delle location più iconiche del territorio, l’Ortea Palace Hotel Sicily Autograph Collection, simbolo di eleganza e ospitalità nel Mediterraneo. La giornata si aprirà alle ore 11. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Wine List Italia sbarca a Ortigia: 25 tra i migliori sommelier di Sicilia e Calabria protagonisti della seconda tappa del Tour nazionale Articoli correlati Il "Treno del Ricordo" fa tappa a Reggio Calabria: la memoria delle Foibe viaggia sui binari della coscienza nazionaleAlla stazione Centrale la nona fermata del convoglio, istituzioni e studenti uniti per rinnovare l’impegno verso verità storica, accoglienza e... Leggi anche: Peter Thiel a Roma per seminari segreti sull’Anticristo: sbarca in Italia il "tour" del miliardario della sorveglianza Altri aggiornamenti su Wine List Italia Temi più discussi: Wine List Italia 2026: il tour nazionale per la valorizzazione della sala italiana sbarca ad Ortigia; L’eccellenza del vino a Siracusa: all’Ortea Palace arriva Wine List Italia con 25 sommelier; Caviro scommette sul vino a 3 gradi: arriva lo spumante Tavernellow. Wine List Italia sbarca in Ortigia: 25 tra i migliori sommelier di Sicilia e Calabria protagonisti della seconda tappa del Tour nazionaleDomenica 29 marzo all’Ortea Palace Hotel Sicily Autograph Collection la presentazione della Guida Wine List on Tour Ortigia e il grande tasting con le etichette selezionate dai migliori 25 sommelier ... siracusanews.it Wine List Italia in Ortigia per la seconda tappa del Tour nazionaleDomenica 29 marzo all’Ortea Palace Hotel Sicily Autograph Collection ci sarà la presentazione della Guida Wine List on Tour Ortigia e il grande tasting con le etichette selezionate dai migliori 25 s ... siracusaoggi.it Siamo felici di annunciare che Olga e la sua Sommelier Sara Zirone sono stati invitati a partecipare al Wine List Italia – On Tour Insieme ad altri 30 colleghi provenienti da tutta la regione porteremo una piccola selezione dalla nostra carta dei vini: 6 etichette - facebook.com facebook