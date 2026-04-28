Windows 11 | addio ai vecchi simboli arriva il nuovo design fluido

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per Windows 11, nella versione build 26300.8289 del canale Dev, introducendo nuovi indicatori di caricamento e modifiche al design. Il cambiamento principale riguarda l'eliminazione dei vecchi simboli, sostituiti da un aspetto più fluido e aggiornato. Questa modifica si inserisce nel tentativo di rendere più moderna e coerente l'interfaccia del sistema operativo.

? Cosa sapere Microsoft aggiorna la build 26300.8289 del canale Dev con nuovi indicatori di caricamento.. L'intervento elimina i vecchi simboli grafici di Windows 8 per uniformare l'interfaccia.. La build 26300.8289 del canale Dev introduce un cambiamento estetico puntuale per gli utenti Insider, eliminando i vecchi indicatori di caricamento a puntini nelle schermate di avvio e spegnimento di Windows 11. Microsoft sta tentando di rimettere in carreggiata il proprio sistema operativo dopo un periodo caratterizzato da criticità diffuse, che hanno colpito la stabilità del software, le prestazioni pure e persino la gestione della pubblicità indesiderata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Windows 11: addio ai vecchi simboli, arriva il nuovo design fluido The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Windows 11: la barra delle applicazioni torna flessibile, personalizzabile come ai vecchi tempi. Arriva nel 2026.Dopo anni di richieste e polemiche, Microsoft sta lavorando per permettere agli utenti di Windows 11 di spostare e ridimensionare la barra delle... Addio barra verticale su Windows 11: l’ex dirigente spiega perché non torneràLa scomparsa della possibilità di spostare la barra delle applicazioni lateralmente in Windows 11 non è stata una decisione arbitraria, ma il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Problemi con Remote Desktop su Windows 11 dopo l'aggiornamento; Windows 11 rivoluziona FAT32: addio al limite dei 32 GB, si passa ai 2 TB; Windows 11 e il suo antivirus: addio ai programmi a pagamento?; Windows Update e lo stop illimitato agli aggiornamenti. Addio ai problemi di ricerca nel menu Start: Microsoft sistema il bug fastidiosoMicrosoft ha risolto un bug sulla ricerca del menu Start di Windows 11, ritirando un aggiornamento Bing che causava alcuni fastidiosi problemi. tech.everyeye.it Addio al Pannello di Controllo di Windows 11: Microsoft ci riprovaMicrosoft vuole eliminare il Pannello di Controllo da Windows 11, promettendo per l'ennesima volta di raggiungere l'obiettivo di un'interfaccia più coerente e di un sistema operativo più organizzato ... hwupgrade.it Windows 11, addio a un rimasuglio dell'interfaccia di Windows 8 x.com PhantomRPC: un bug di sicurezza critico in Windows RPC, ma Microsoft non rilascia fix Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/phantomrpc-un-bug-di-sicurezza-critico-in-windows-rpc-ma-microsoft-non-rilascia-fix/ A cura di Bajram Zeqiri #redhot - facebook.com facebook