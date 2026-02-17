Windows 11 | la barra delle applicazioni torna flessibile personalizzabile come ai vecchi tempi Arriva nel 2026

Microsoft ha annunciato che nel 2026 Windows 11 riporterà la barra delle applicazioni personalizzabile, rispondendo alle numerose richieste degli utenti. La causa di questa novità è il desiderio di rendere il sistema operativo più flessibile e facile da adattare alle esigenze di ciascuno. Per anni, gli utenti hanno lamentato l’impossibilità di spostare o modificare la barra, una funzione presente fin dai primi tempi di Windows 95. Ora, l’azienda sta lavorando per offrire di nuovo questa opzione, promettendo un’interfaccia più intuitiva e personalizzabile.

Windows 11 ritrova le origini: la barra delle applicazioni torna personalizzabile. Dopo anni di richieste e polemiche, Microsoft sta lavorando per permettere agli utenti di Windows 11 di spostare e ridimensionare la barra delle applicazioni, una funzionalità iconica presente fin dai tempi di Windows 95. La svolta, attesa per l’estate del 2026, mira a rispondere alle critiche sulla rigidità dell’interfaccia e a restituire agli utenti un maggiore controllo sull’esperienza desktop. Un passo indietro per guardare avanti. La decisione di Microsoft di ripristinare la possibilità di personalizzare la posizione e le dimensioni della barra delle applicazioni rappresenta un significativo cambio di rotta rispetto alle scelte iniziali di Windows 11.🔗 Leggi su Ameve.eu Avvio veloce su barra applicazioni in Windows 11 e 10 (come XP) Gaming PC: RTX 4060 leader, Windows 11 in crescita ma Windows 10 resiste tra i videogiocatori nel 2026. Nel mondo del gaming su PC, la RTX 4060 si conferma come la scheda più usata dai videogiocatori nel 2026. Come rendere trasparente la barra delle applicazioni in Windows 11 e 10 passo dopo passo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Microsoft ci ripensa? Su Windows 11 la barra delle applicazioni potrà essere spostata e ridimensionata; Windows 11: Microsoft ci ridarà la vera barra delle applicazioni; Gli utenti hanno vinto: su Windows 11 torna una delle funzioni più amate; Microsoft annuncia importanti novità per la barra delle applicazioni di Windows 11: tra spostamento e ridimensionamento, il ritorno della personalizzazione entro l’estate 2026. Microsoft ci ripensa? Su Windows 11 la barra delle applicazioni potrà essere spostata e ridimensionataSecondo recenti indiscrezioni provenienti da fonti vicine allo sviluppo, il gigante di Redmond avrebbe avviato i lavori per reintrodurre la possibilità di spostare e ridimensionare la barra delle appl ... hwupgrade.it Sta per tornare su Windows 11 una delle funzioni più amate fin dai tempi di Windows 95Windows 11 potrebbe riportare la taskbar spostabile e ridimensionabile: ecco cosa prevede il nuovo progetto ad alta priorità di Microsoft. smartworld.it nn Foto già pubblicate Per guardare le foto già pubblicate: Android vai sez FOTO e apri la barra degli album; Windows: basta aprire il link sopra Il Parco regionale Monti Picent - facebook.com facebook