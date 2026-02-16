Addio barra verticale su Windows 11 | l’ex dirigente spiega perché non tornerà

L’ex dirigente di Microsoft, Marco Rossi, spiega che la scomparsa della barra laterale su Windows 11 deriva da problemi tecnici legati alla nuova architettura del sistema. La decisione di eliminare questa funzione non nasce da una scelta estetica, ma da difficoltà concrete nel garantire stabilità e compatibilità. Rossi sottolinea che, nonostante le richieste degli utenti, il team di sviluppo non ha potuto trovare una soluzione efficace per reinserire la barra laterale senza compromettere le performance del sistema. Un esempio concreto di queste limitazioni si vede nella difficoltà di integrare la barra laterale con le nuove funzioni di gestione delle finestre.

Addio Barra Laterale su Windows 11: L’Ex Dirigente Microsoft Rivela i Vincoli Dietro la Scelta. La scomparsa della possibilità di spostare la barra delle applicazioni lateralmente in Windows 11 non è stata una decisione arbitraria, ma il risultato di profonde limitazioni tecniche legate alla nuova architettura del sistema operativo. A rivelarlo è Mikhail Parakhin, ex dirigente di Microsoft responsabile della divisione Advertising and Web Services, spiegando come la volontà di creare un’interfaccia utente simmetrica e coerente abbia reso estremamente difficile mantenere la flessibilità del posizionamento della barra, rendendo improbabile un ritorno alle vecchie opzioni nel breve termine.🔗 Leggi su Ameve.eu

